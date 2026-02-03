Мъгла до обяд, студ до вечерта – зимата натиска

Барометърът днес е спокоен – атмосферното налягане е около нормата за месеца и няма намерение да прави резки завои. Времето обаче ще си покаже зимния характер, става ясно от прогнозата на НИМХ.

Денят започва под плътна облачна завивка, а в равнините – и с упорита мъгла, която ще се вдига бавно до обяд. Вятърът ще е слаб, но в източните райони ще напомня за себе си с умерени пориви от изток-югоизток. Студът остава – в по-голямата част от страната термометрите ще се движат между минус 5° и 0°. Единствено Югозападна България ще излезе „на плюс“ с по-милостиви 5°–7°, а в София максимумът ще стигне около 2°.

В планините облаците също няма да отстъпят лесно. Само най-високите части на Рила и Пирин ще видят слаб сняг – по-скоро символичен, отколкото истински. Там вятърът ще е умерен до силен от запад, а температурите ще падат: около 2° на 1200 м и минус 2° на 2000 м.

По Черноморието картината е по-пъстра. Северът ще се радва на повече слънце, докато южното крайбрежие ще остане под по-сериозна облачност. Ще духа до умерен югоизточен вятър, температурите ще се задържат между минус 2° и 1°, морската вода е 6°–8°, а вълните – спокойни до умерени, 2–3 бала.

