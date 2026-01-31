Студът настъпва. Сняг, виелици и отрицателни температури

Днес времето ще е предимно облачно, на места със слаби превалявания от дъжд или дъжд и сняг. Вятърът ще е умерен, в източните райони временно силен от изток-североизток и с него ще продължи нахлуването на по-студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, за София – около 5°.

Планините в мъгла и сняг

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо, на места със снеговалежи. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се усили. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Черноморието – облачно, ветровито и студено

По Черноморието облачността ще се задържи значителна. Вятърът ще е умерен и временно силен от север-североизток. Ще застудява, като максималните температури ще са между 3° и 6°. Температурата на морската вода е 7°-8°, а вълнението ще е 2-3 бала.

Средиземноморски циклон и сериозен сняг на юг

В неделя през южните райони на Балканите ще премине нов средиземноморски циклон и отново ще се създаде валежна обстановка. Ще остане облачно, от юг ще започнат валежи от сняг, като в крайните южни райони те ще са значителни и ще се образува снежна покривка. До вечерта валежите ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България. Вятърът ще е от север-североизток, до умерен, в източните райони и силен, със засилващо се застудяване. В Източна България и по старопланинските проходи се очакват виелици и навявания. Температурите ще са без изразен денонощен ход – предимно между минус 3° и 2°.

Последни снежинки и истински студ

В понеделник сутринта в източните райони все още ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще се задържи предимно облачно и ветровито, като застудяването ще продължи и дневните температури в цялата страна ще останат отрицателни. По-късно през деня облачността от запад ще започне да се разкъсва и намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът ще отслабне.

След студа – слънце и постепенно затопляне

През следващите два дни валежи не се очакват. Във вторник сутринта ще е много студено с минимални температури между минус 12° и минус 7°, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Ще има разкъсана облачност, на много места и предимно слънчево. В сряда в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност, а над останалата част от страната ще се увеличат високата и средната облачност. В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, с повишена вероятност за валежи в югоизточната половина от страната, като затоплянето ще продължи.

