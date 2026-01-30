Времето се обръща! Валежите от дъжд преминават в сняг

Днес почти над цялата страна ще остане облачно, като продължителни валежи от дъжд ще има в североизточните райони. Все още с прекъсване дъжд ще вали и на места в Рило-Родопската област и Стара планина, докато в останалата част от страната от обяд валежите постепенно ще спират. През втората половина на деня облачността над югозападните райони ще започне да се разкъсва, а вятърът ще бъде слаб до умерен, в Североизточна България и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури в повечето места ще са между 4° и 9°, за София - около 4°.

Планините под дъжд и сняг

В планините времето ще остане облачно, с валежи от дъжд, а над 1300 метра надморска височина - от сняг. От обяд валежите ще отслабват и постепенно ще спират, но по високите части ще духа умерен и силен, а в Източна Стара планина и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, а на 2000 метра - около минус 3°.

Морето под облаци и силен вятър

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд, които на места ще бъдат значителни по количество. От обяд валежите по Южното Черноморие ще спират, но вятърът ще остане умерен и силен от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 10°, температурата на морската вода е 6°-8°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Студът се усилва през уикенда

През следващите дни облачността ще се задържи. В събота, след временно спиране, в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, а в планините над 1300-1400 метра - от сняг. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще бъде слаб, в източните райони - умерен, а температурите ще се понижат още, с минимални между минус 3° и 2° и максимални между 3° и 8°.

Снежна неделя и най-студеният ден

В неделя североизточният вятър ще се усили и застудяването ще продължи, като валежите ще обхванат цялата страна и ще бъдат предимно от сняг, а в югозападните райони - и от дъжд. Значителни по количество ще са отново в Южна България. В началото на новата седмица температурите ще се понижат още, като най-студено ще бъде във вторник, когато минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - около нулата.

Мъгли, после ново затопляне

В понеделник сутринта все още ще превалява сняг, но до обяд валежите в цялата страна ще спрат и ще се задържи предимно облачно и ветровито време. Във вторник и сряда в равнинната част ще бъде предимно облачно и мъгливо, докато в планинските райони ще е слънчево, втория ден с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг, температурите ще започнат да се повишават. В четвъртък в низините и котловините ще остане мъгливо, в останалата част от страната ще бъде предимно облачно, вятърът от юг ще се усили и ще донесе ново затопляне, но след обяд ще завали дъжд, а в планините над 1800 метра - сняг.

