Гърция скри шапката на редица европейски градове.

Страната е четвъртата най-популярна "дестинация мечта" за испанските туристи (с дял от 14,9%), след Япония (21,3%), Италия (20,6%) и скандинавските страни (15,6%), предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Констатациите се основават на годишното проучване на водеща туристическа група на Иберийския полуостров, озаглавено "Пътни прозрения Аворис - Пътеводител за 2026 г.: Реални тенденции и мечти за сбъдване" ("Ávoris Travel Insights - The Travel Compass of 2026: Real Trends and Dreams to Be Fulfilled"), което беше представено по време на 46-ия Международен туристически търговски панаир ФИТУР 2026, проведен в Мадрид от 21 до 25 януари.

Според проучването, което обхваща намеренията, предпочитанията и мотивацията на испанските туристи за 2026 г., пътуванията продължават да бъдат приоритет за тях, дори в среда на геополитическа несигурност.

Очаква се, че испанците ще похарчат 29,4 милиарда евро за пътувания през годината, като половината от общите разходи за почивка ще бъдат за пътувания в чужбина, което обаче представлява само 15% от общия брой пътувания. В същото време се очаква средният прогнозен бюджет на семейство да достигне 3090 евро (увеличение с 9,8% в сравнение с 2025 г.), което затвърждава развлекателния туризъм като един от основните им приоритети.

Гръцката национална туристическа организация (GNTO) участва в изложението, заедно с изложители, сред които бяха регионите Централна Македония, Крит и Атика, Федерацията на гръцките асоциации на туристическите агенции (FedHATTA), Асоциацията на гръцките туристически агенции (HATTA), както и много гръцки туристически фирми.

