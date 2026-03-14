Хората не са на себе си! Какво се случи със Сахара

Сняг падна върху части от пустинята Сахара, след като температурите се понижиха под нулата.

Снегът покри за кратко оранжевите пясъчни дюни край град Айн Сефра, разположен в северния край на Сахара, близо до подножието на Атласките планини. Там навлизането на студен въздух понякога създава условия за такива редки явления.

Според съобщенията това е седмият снеговалеж в района през последните четири десетилетия. Предишният подобен случай е регистриран през 2016 г., а преди него – през 1979 г.

Явлението се превръща в любопитна атракция за туристи и любители на фотографията, които се стичат, за да видят пясъчните дюни, облечени в снежна покривка.

