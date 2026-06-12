Статистиката: България е лидер по смъртност в ЕС

Официалните доклади на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разкриват зловещ парадокс. Качеството на атмосферния въздух в България се подобрява устойчиво през последните години, което логично води до значителен спад при показателите за преждевременна смъртност, свързана със замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ2,5). На хартия дишаме по-чист въздух и умираме по-малко, но реалността зад сухите цифри остава стряскаща и безмилостна.

Черният рекорд на Европейския съюз

Въпреки безспорния напредък на страната ни и общото намаляване на смъртността на глава от населението в ЕС с над 55% в цели 23 държави, България продължава да държи най-мрачната титла. Данните на ЕАОС категорично посочват, че родината ни остава страната с най-висока преждевременна смъртност на глава от населението вследствие на токсичния прах (ФПЧ2,5) в целия Европейски съюз. Развитието ни се оказва твърде бавно на фона на останалите европейски нации, които буквално ни изпреварват в спасяването на човешки животи.

Пловдив начело на негативната класация в Европа

Шокиращите разкрития слизат и на регионално ниво, където ситуацията придобива катастрофални размери за Южна България. Статистиката за 2023 г. показва, че област Пловдив води негативната класация в целия Европейски съюз, регистрирайки най-висок дял на смъртност заради мръсен въздух. Градът под тепетата и околността си разделят това позорно челно място с регионите Падуа в Италия и Бродско-Посавска област в Хърватия, превръщайки се в едни от най-опасните за здравето места на Стария континент.

Къде сме ние: Сравнението, което боли

Докато България се бори да излезе от дъното, други държави показват как се провеждат ефективни екологични реформи. Страната, в която смъртността, свързана с ФПЧ2,5, е намаляла с най-огромен процент между 2005 и 2023 г., е Финландия – с умопомрачителните 97,5%. На другия полюс е Гърция, където този показател се е изменил най-малко – едва с 35,1%.

Единствената ни утеха е, че извън границите на Европейския съюз има още по-токсични места. Най-високият процент на смъртни случаи, дължащи се на опасните прахови частици на Балканите извън ЕС, е отчетен в Скопския регион (Северна Македония), Тирана (Албания) и Нишавската област в съседна Сърбия. Това обаче не променя факта, че в рамките на европейското семейство българите продължават да плащат най-високата цена с живота си.

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