Истински политически трилър се разигра в сръбската Скупщина, след като вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич превърна заседанието в звуков ад. По време на нажежените дебати за вота на недоверие към кабинета на премиера Джуро Мацут, Дачич скочи от мястото си и пусна от личния си телефон пищящ и изключително неприятен запис. С този скандален ход той се опита да демонстрира на народните представители как звучи "истинското звуково оръжие".

Мистерията от 15 март

Панаирът в парламента е отчаян опит на властта да замаже бруталния инцидент от 15 март 2025 година. Тогава, по време на масови антиправителствени протести в памет на загиналите 16 души при срутването на гарата в Нови Сад, гражданите изпаднаха в паника от зловещ тътен. Над 3000 души потърсиха спешна медицинска помощ с главоболие, дезориентация и шок, а опозицията е категорична, че срещу народа е извадено акустично оръдие. Властите обаче продължават нагло да отричат и дори съзряха заговор за убийството на президента Александър Вучич.

Разкритието: Използват звуковия терор „напълно легално“ при безредици

Дачич неволно направи шокиращо признание, потвърждавайки, че тайнствената звукова техника е внесена в Сърбия напълно легално. Въпреки че се оправда с благородни цели като известяване при природни бедствия, министърът чистосърдечно призна, че една от основните функции на съоръжението е именно за справяне с масови безредици. Сега, под натиска на Европейския съюз за прозрачно разследване, Белград е притиснат до стената, а столовете на управляващите се клатят по-силно от всякога.



