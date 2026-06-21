Нови Сад поиска избори, а властта на Вучич отново чу „Победа“

Хиляди хора излязоха в Нови Сад с искане за предсрочни парламентарни избори и в памет на 16-те жертви от срутването на навеса на железопътната гара през 2024 г. Протестът, воден от студенти, отново превърна втория по големина град в Сърбия в център на недоволството срещу Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия.

Демонстрантите скандираха „Победа“, освиркваха президента и управляващите, а мнозина носеха надписи „Студентите печелят“. Информационните агенции посочват, че протестното движение вече е най-сериозното предизвикателство пред 13-годишната власт на Вучич.

Гарата, която се превърна в присъда

Трагедията в Нови Сад отдавна надхвърли рамките на един инфраструктурен инцидент. За протестиращите, опозицията и правозащитните организации срутването на навеса е доказателство за много по-дълбока болест - корупция, лош контрол върху публичните проекти и управленска култура, в която отговорността се появява едва когато хората вече са загинали.

Сръбската прокуратура повдигна обвинения срещу 13 души, включително бившия министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Горан Весич, във връзка с трагедията. Обвиненията са свързани с използване на сградата, докато строителни дейности още са били в ход и без необходимото разрешение, както и с пропуски при поддръжката и ремонта, съобщи Ройтерс.

Но за улицата проблемът вече не се изчерпва с имената в едно дело. Въпросът е защо подобна катастрофа изобщо става възможна в държава, която се представя като стабилна, а след всяка криза обяснява недоволството като атака срещу властта.

Студентите вече не искат само протест, а властова алтернатива

Антиправителственото движение в Сърбия започна като гняв след трагедията, но постепенно се превърна в политическа заявка. Активисти от студентското движение вече казват, че искат да се изправят срещу Вучич и Сръбската прогресивна партия на следващите парламентарни и президентски избори.

Вотът по график е през 2027 г., но Вучич вече е заявил, че може да го изтегли по-рано. Това е типичният момент, в който властта се опитва да държи инициативата - да говори за избори, но при свои условия, в свое време и под свой контрол.

БТА припомня, че представителят на протестиращите студенти Чеда Алексич е обявил пред Ен 1, в предаването „Отвъд новините“, че когато бъдат насрочени президентски избори, студентското движение ще издигне свой кандидат. По думите му законовата рамка за избори в Сърбия не е непременно лоша, но не функционира на практика, защото властта няма интерес от справедливи условия.

„Без свободни избори всичко друго са празни думи“

В Нови Сад университетската преподавателка Саня Белич формулира най-кратката диагноза на кризата. „Без свободни и честни избори всичко останало са празни думи“, заяви тя пред множеството.

Това изречение удря директно в ядрото на сръбския проблем. Вучич и Сръбската прогресивна партия години наред продават „стабилност“, но протестиращите вече виждат в тази стабилност друго име за затворена система - медийна доминация, натиск върху опоненти, съмнения в изборния процес и институции, които трудно могат да убедят обществото, че работят независимо.

Протестиращите и правозащитни организации обвиняват Вучич и представители на властта в изборни злоупотреби, насилие срещу политически опоненти, ограничаване на медийната свобода, корупция и връзки с организираната престъпност. Президентът и неговите съюзници отхвърлят тези обвинения, съобщава Ройтерс.

Вучич отговаря с контрамитинг

По време на телевизионно обръщение, излъчено паралелно с митинга в Нови Сад, Вучич обяви, че неговите привърженици ще организират собствено събиране на 27 юни. „Приканвам хората да не проявяват гняв към никого, а да се съберат под сръбското знаме“, заяви той.

Този ход показва позната властова рефлексност - когато улицата поиска отчетност, управляващите се опитват да я неутрализират с демонстрация на собствена маса, собствен патриотизъм и собствено тълкуване на народа. Така спорът за отговорност след смъртта на 16 души се прехвърля в битка на митинги.

Но контрамитингът трудно може да отговори на централния въпрос: защо след трагедия, обвинения, протести и обществено недоверие властта продължава да се държи така, сякаш проблемът е шумът на гражданите, а не начинът, по който управлява.

Европа вече гледа към същите пробойни

Сърбия остава кандидат за членство в Европейския съюз, но Брюксел все по-ясно поставя условията там, където улицата вече сочи раната - върховенство на закона, свободни и честни избори, независима съдебна система, борба с корупцията и организираната престъпност.

В доклада на Европейската комисия за Сърбия се посочва, че са нужни осезаеми подобрения и допълнителни реформи при провеждането на избори, а всички неизпълнени препоръки на ОССЕ/ОДИХР и органите на Съвета на Европа трябва да бъдат приложени прозрачно и достатъчно рано преди нов вот. Докладът отбелязва и все по-трудна среда за гражданските организации, атаки срещу защитници на върховенството на закона и нужда от по-добра защита на журналистите.

Белград трябва да приведе и външната си политика в съответствие с тази на ЕС, включително по санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Това допълнително оголва двойната игра на властта - европейски думи пред Брюксел, но практики у дома, които все по-трудно се вписват в европейския път.

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