Европейска държава без море се превърна в лятно откритие за туристите

Сърбия няма излаз на море, но неочаквано се превърна в едно от големите туристически открития на годината. Балканската държава попадна сред десетте най-бързо развиващи се туристически дестинации в света, а местните власти очакват изключително силен сезон заради увеличаването както на чуждестранните, така и на местните посетители.

Туристите са привлечени от достъпните цени, културното наследство, природата и бързо развиващата се инфраструктура. Интересът вече не е съсредоточен само върху Белград, а постепенно обхваща селата и по-малко познатите региони.

Официалните предварителни данни показват, че през първите пет месеца на 2026 г. в Сърбия са регистрирани над 1,7 млн. туристически посещения - ръст от 7,9% спрямо същия период на предходната година. Местните туристи са се увеличили с 9,1%, а чуждестранните - с 6,6%.

Сръбският министър на туризма и младежта Хюсеин Мемич прогнозира, че положителната тенденция ще продължи и през останалата част от годината. „През първите пет месеца регистрирахме увеличение на броя както на местните, така и на чуждестранните туристи на ниво от 6,8% до 6,9%“, заяви той.

Най-много чуждестранни туристи пристигат от Турция и Русия. Увеличава се и броят на посетителите от Северна Македония, Босна и Херцеговина и Словения, докато интересът от Китай бележи известно отстъпление. Официалната статистика за май също поставя Турция, Русия и Босна и Херцеговина сред водещите пазари по брой реализирани нощувки.

Селският туризъм е един от основните двигатели

Особено бързо се развива селският туризъм. Само допреди три години в страната е имало около 700 регистрирани домакинства и обекти, които приемат туристи, докато сега броят им достига приблизително 1900.

„Преди три години имахме приблизително 700 регистрирани предприятия за селски туризъм, а сега вече са около 1900. Целта ни е да популяризираме сръбските села и да удължим туристическия сезон“, каза Мемич.

Сръбското правителство планира да продължи подкрепата за селските райони, а малките градове и традиционните селища получават все по-важно място в туристическото предлагане. Целта е посетителите да бъдат насочени извън най-популярните центрове и сезонът да не зависи само от няколко натоварени месеца.

Региони, които могат да поведат сезона

Сред най-перспективните дестинации се посочват Голубац и Дунавският регион, които съчетават исторически забележителности, крепости и природни гледки. Районът привлича туристи, които търсят културни маршрути и почивка край реката, въпреки че страната няма морски курорти.

Все по-голям интерес предизвикват и Пещерското плато и Нови Пазар. Мащабните инфраструктурни проекти и появата на нови туристически услуги се очаква да направят тези райони още по-достъпни и разпознаваеми през следващите години.

Какво стои зад нарастващата популярност

Една от основните причини за възхода е доброто съотношение между цена и качество. Настаняването, храната и местните услуги остават по-достъпни в сравнение с много западноевропейски градове и известни курорти.

Сърбия предлага културни забележителности, планини, минерални извори, традиционни села и оживени градове, без туристите да плащат цените на най-популярните европейски дестинации. Това редовно поставя страната в класациите за бюджетни пътувания.

Белград има ключова роля за растящия интерес. Сръбската столица съчетава история, културни събития, нощен живот и все по-разпознаваема кулинарна сцена.

В изданието на справочника „Мишлен“ за 2026 г. са включени общо 25 препоръчани ресторанта в Белград и района, като два от тях притежават по една звезда. Това допълнително укрепва международния образ на града като интересна кулинарна дестинация.