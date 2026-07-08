Отрязаха Сърбия за ЕС

Европейският парламент прие годишния доклад за напредъка на Сърбия по пътя ѝ към членство в Европейски съюз. Документът беше одобрен с 468 гласа „за“, 116 „против“ и 79 „въздържал се“.

В доклада евродепутатите посочват, че процесът на присъединяване остава в застой заради недостатъчното прилагане на реформите, отстъпление в областта на демократичните стандарти, както и липса на достатъчен напредък по върховенството на закона, предаде БТА.

ЕП настоява преговорите за присъединяване да напредват само при постигането на измерим и устойчив напредък. Евродепутатите призовават Европейската комисия да отчете липсата на напредък при отпускането на предприсъединителното финансиране за страната.

Докладът посочва, че нормализирането на отношенията между Белград и Косово остава ключово условие за напредъка на Сърбия към членство и за достъпа до средства по европейския План за растеж за Западните Балкани.

Евродепутатите изразяват сериозно безпокойство от тесните отношения на Сърбия с Русия и задълбочаващото се сътрудничество с Китай в областта на сигурността и отбраната. В доклада се посочва и необходимостта Сърбия да приведе външната си политика в съответствие с тази на ЕС, включително по отношение на санкциите срещу Русия.

Европейският парламент обръща внимание и на вътрешнополитическата криза в Сърбия, като призовава за провеждането на свободни и честни избори. Според ЕП изходът от кризата е провеждането на свободни и честни избори. Евродепутатите осъждат и продължаващия антиевропейски наратив, разпространяван от контролирани от правителството медии и представители на властта, който според тях допринася за ниската обществена подкрепа за членството в ЕС.



Тонино Пицула, докладчик на ЕП за Сърбия, заяви, че европейската перспектива на страната е забавена заради липсата на достатъчна политическа воля за реформи и придържане към европейските ценности.

"Сърбия е най-голямата страна в Западните Балкани, с най-голям капацитет за напредък по пътя към членство в ЕС, но правителството не трябва да създава нови вътрешни дилеми и напрежение в региона", сподели във вторник Пицула по време на дебата в Страсбург.

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