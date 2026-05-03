Брутално! Взрив по време на поклонение

Година след кървавата трагедия, която разтърси Сърбия, тишината пред основното училище „Владислав Рибникар“ в Белград бе брутално нарушена. По време на възпоменателната церемония в памет на загиналите деца, неизвестно лице хвърли мощно пиротехническо средство сред събралото се множество, превръщайки скръбта в паника и гняв.

Стотици очевидци

Инцидентът се е разиграл пред очите на стотици граждани и полицейски служители. Малко преди детонацията се е задействала аларма на паркиран наблизо автомобил, след което е последвал оглушителен гръм от пиратка. Видеозаписи от мястото на събитието улавят момента на взрива и мигновената реакция на присъстващите, за които звукът от гърмеж носи травматични спомени.

Полицейска акция в центъра на града

Служителите на реда са реагирали светкавично, блокирайки достъпа до близка сграда, откъдето се предполага, че е хвърлено взривното вещество. Според очевидци става дума за обекта на бившето китайско посолство и гръцко консулство, който в момента е в ремонт. Полицията е влязла в сградата в опит да открие извършителя, но от Министерството на вътрешните работи на Сърбия все още не дават подробна информация за самоличността му или мотивите зад този акт.

Раната, която не зараства

Провокацията се случва в момент, когато цяла Сърбия отново преживява ужаса от действията на 14-годишния Коста, който остави след себе си девет трупа и почерни десетки семейства. Напрежението в сръбската столица остава високо, а обществото е разделено между мъката по загубените животи и гнева към липсата на адекватно възмездие и сигурност.

Към часа на инцидента няма съобщения за сериозно пострадали от самата пиратка, но психологическият удар върху близките на жертвите е неизмерим.

