Срамота: Столично гробище заприлича на джунгла
Живите газят из опасни храсти, за да почетат мъртвите!
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Живите газят из опасни храсти, за да почетат мъртвите!
Силната детонация разтърси гробището
Има задържан обвинен в убийство
Отбелязва се, че на погребението е имало 20-30 души и не е имало хора във военна униформа
Писмото на Ататюрк до майките на загиналите чуждестранни войници е жест на помирение и хапче срещу омразата
Георги Енев заяви, че няма да се укрива, че иска да се грижи за майка си
Зловещата находка е открита в с. Баня, община Разлог
Група симпатизанти на ВМРО изпълниха обещанието си и сложиха нова информационна плоча на църквата „Св.Пророк Илия" над село Сугарево. В начинанието у...
Кметът на Голямата община Истанбул Кадир Топбаш е издал разпореждане за изграждането на отделно гробище за убитите военни, извършили опита за преврат....
Хованското гробище в Москва се превърна в арена на масов бой за разпределяне на територии днес следобед. Агенция "Интерфакс" съобщава, че в битката са...
500 се поклониха на гроба на Тодор Александров Близо 500 членове и симпатизанти на ВМРО – БНД, патриоти от страната и Македония отбелязаха 91-годишни...
Нов Гробищен парк ще бъде изграден в ж.к. „Меден рудник", от северната страна на пътя за Средец, защото местата в ж.к. „Изгрев" свършват. По този пово...
Примряля под топола в гробището на Дупница жена са открили служители на парка, съобщи struma.com. Тялото на 56-годишната било безжизнено, тя не реа...
54-годишната Даниела Спиридонова е жената, която непознат мъж подпали на гробището в Кюстендил. Жената е имала психични проблеми. Случката се развила...
Жена на 54 години от Кюстендил е горяла като факла на старото местното гробище. Тя била залята със запалителна течност, а след това подпалена. Свидет...
Катманду- градът, сринат със земята, днес прилича по-скоро на гробище. Хиляди човешки тела, покрити с чаршафи, са наредени на своеобразни тротоари, а...
Зловеща кражба разтърси Перу. От гробището на малкото градче Пуерто Еден са изчезнали 18 тела на починали хора. Инцидентът се случва само дни след кат...
Кърджали. Полицаи задържаха снощи мъж, откраднал оградата на гробищния пак в село Загорско, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В полицейското управление...
Благоевград. Навръх Задушница скандал в гробищния парк едва не завърши фатално за 45-годишен петричанин. Той се скарал със 74-годишния си съгражданин...
Бразилският футболен клуб Коринтианс е на път да отвори гробище за фенове, които искат да бъдат погребани близо до любимите си футболисти, информира B...