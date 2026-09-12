Всичко за Гробище

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Касапница на руско гробище

Касапница на руско гробище

Хованското гробище в Москва се превърна в арена на масов бой за разпределяне на територии днес следобед. Агенция "Интерфакс" съобщава, че в битката са...

14 май | 21:00
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Правят ново гробище в Бургас

Правят ново гробище в Бургас

Нов Гробищен парк ще бъде изграден в ж.к. „Меден рудник", от северната страна на пътя за Средец, защото местата в ж.к. „Изгрев" свършват. По този пово...

29 август | 12:25
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