Срамота: Столично гробище заприлича на джунгла

Брутален скандал тресе столицата, след като опечалени граждани се сблъскаха с пълен потрес и джунгла в гробищния парк „Малашевци“! Хората са принудени буквално с мачете да си сичат път през буйната и непроходима растителност, за да стигнат до гробовете на своите близки, сигнализира разгневена читателка.

Пълен абсурд: Алеите изчезнаха под бурените!

Сигналът е подаден от столичанката Наталия Стоилкова, която изпрати шокиращи видеоклипове от мястото на ужаса. На кадрите ясно се виждат напълно заличени от паразитна трева парцели и тотално блокирани алеи, които правят преминаването изключително опасно за възрастните хора.

„Вместо място за вечен покой и преклонение, третото по големина гробище в София е заприличало на изоставена тропическа гора! Преминаването по алеите е истински кошмар. Срамота е да плащаме такси, а да газим в бурени до кръста!“, гневят се софиянци.

Вдигат на крак институциите

Огорчената жена няма намерение да остави нещата така и обяви, че веднага задейства масирана офанзива срещу бездействието. Тя официално ще сезира Столична община за липсата на контрол, директора на Общинското предприятие „Гробищни паркове“ за занемарената поддръжка и регионалната здравна инспекция (РЗИ - София), тъй като гъстата растителност в разгара на лятото е перфектен развъдник за кърлежи, влечуги и зарази.

Гражданите настояват за незабавни мерки и масово косене, преди някой възрастен човек да пострада сериозно в опит да стигне до паметниците на роднините си.