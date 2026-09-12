Извънземни или? 30 000 тайни лежат под джунглите на Амазония
Гигантски кръгове, квадрати и осмоъгълници променят представите за живота преди европейската колонизация
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Гигантски кръгове, квадрати и осмоъгълници променят представите за живота преди европейската колонизация
Живите газят из опасни храсти, за да почетат мъртвите!
Enyalioides dickinsoni може да бъде разпознат по оранжевата глава, зеленото тяло и късите крака
Излях толкова пот, че можеше река да тръгне от мен, написа звездата
Повече спортни салони и психолози може да намалят агресията Джунгла ли е наистина българското училище? Преди няколко дни министерството на образовани...
Питат Миков защо депутатите ни са като диваци
Кито. Еквадор се отказа от плана за защита на Амазонската джунгла в националния парк „Ясуни". Президентът Рафаел Кореа обяви, че след като т.нар. бога...
Ханой. Двама виетнамци, които са избягали по време на военните действия във Виетнам и оттогава живеят в джунглата, бяха открити и върнати в цивилизаци...