Десет дни след ужаса на „Тракия“ няма ключова експертиза

Десет дни след кървавата катастрофа на магистрала „Тракия“, при която ТИР премина през мантинелите, помете две коли и отне човешки живот, най-важният въпрос остава без отговор. Автотехническа експертиза все още не е назначена, алармира защитата на обвинения шофьор Ангел Илиев. Адвокатите му твърдят, че не грешка зад волана, а внезапно спукана гума е отключила трагедията.

Бургаският апелативен съд промени мярката за неотклонение на водача на товарния автомобил от „задържане под стража“ в „домашен арест“. Ангел Илиев ще бъде следен с електронно устройство.

Решението идва на фона на остър спор между прокуратурата и защитата какво точно се е случило в секундите преди тежкия сблъсък. Според адвокат Борислав Янков шофьорът не е могъл да предотврати катастрофата, защото лявата предна гума на ТИР-а се е спукала още преди машината да стигне до разделителната мантинела.

Защитникът определи случилото се като случайно деяние и заяви, че обвиняемият не носи вина.

„Към момента няма назначена автотехническа експертиза, което е изненадващо за мен, тъй като това е изключително важно, за да се определи дали действително водачът има вина или не“, заяви Янков пред Апелативния съд.

Според него гумите на тежкотоварния автомобил са произведени през 2024 г., били са нови и с грайфер от 9 милиметра. Защитата твърди, че състоянието им е било в допустимите норми и няма данни шофьорът или фирмата да са пренебрегнали безопасността.

Адвокатът допуска, че високата температура на пътната настилка е довела до внезапното спукване на гумата. След това тежката машина е станала неуправляема, преминала е през мантинелите и е връхлетяла двете коли в насрещното движение.

„Водачът няма никаква вина - няма алкохол, няма наркотици, няма и други нарушения, каквито да съм видял в кориците на делото“, заяви Янков.

Това обаче засега е версията на защитата, а не окончателно установен факт. Именно автотехническата експертиза трябва да покаже кога точно се е спукала гумата, с каква скорост се е движил ТИР-ът, имал ли е водачът възможност да реагира и каква е била техническата причина за напускането на платното.

Прокуратурата настояваше Ангел Илиев да остане в ареста. Срещу него е повдигнато тежко обвинение за причиняване на смъртта на един човек и средни телесни повреди на още двама пострадали.

Държавното обвинение призна, че автотехническа експертиза още няма, но увери, че тя задължително ще бъде назначена.

„Всичко ще има. Не може за два дни да стане. Това е процес, събирането на доказателства е процес. Без автотехническа експертиза няма да стане, разбира се“, заяви прокурорът по делото Милена Досева.

По думите ѝ дори експертизата вече да беше възложена, тя нямаше да може да бъде завършена за краткото време между първоначалното определяне на мярката и разглеждането ѝ от апелативния съд.

„Всичко ще стане“, увери прокурор Досева.

Адвокатите на обвиняемия алармираха и за още една липса в материалите по делото. Според тях все още не са приложени медицинските документи, които трябва да установят точната степен на нараняванията на двамата оцелели мъже.

Тези заключения са от съществено значение, защото обвинението срещу водача включва причиняване на средни телесни повреди. Без медицинската документация обаче защитата твърди, че на този етап не може да провери на какви конкретни доказателства се основава тази част от обвинението.

Тежката катастрофа потресе страната, след като товарният автомобил премина през разделителните съоръжения на магистралата и попадна в насрещното движение. Последвалият удар с две коли завърши със смъртта на един човек и тежки травми за други двама.

Десет дни по-късно основната загадка остава - фатална грешка на водача ли е причинила ужаса, или една спукана гума за секунди е превърнала тежкия ТИР в неуправляема машина. Отговорът трябва да даде експертизата, която прокуратурата тепърва ще назначава.