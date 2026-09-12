Хванаха в Испания инфлуенсъра Стоян Колев. Кадри от ареста взривиха TikTok!
Беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест с електронна гривна
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Беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест с електронна гривна
Той е обявен за общодържавно издирване
Защитата твърди, че спукана гума е хвърлила ТИР-а в насрещното, а шофьорът няма вина за кървавия сблъсък
Тайната история на фразата: "И все пак тя се върти"
С такива арогантни решения няма да върнем чувството за справедливост, възмути се депутатът от ДПС-Ново начало
Пред съда родителите на мъжа обясниха, че той е търсил лекарска помощ през годините, тъй като е чувал гласове
Мярката беше гледана при закрити врати
Обвиняемият бизнесмен Васил Божков проговори с социалните мрежи
Съдът пак му сложи гривна
Предвиденото наказание за повдигнатите обвинения е до 6 г. затвор и глоба до 8000 лв.
Михайлов е обвинен и за това, че на 11 юни е нанесъл редица удари с юмруци на друг човек и
Не всеки домашен арест се изпълнява с проследяваща гривна, казват от правосъдното министерство
Кристиян Николов е под домашен арест
Нарушава домашния арест
Пуснаха го под домашен арест
Бившата кметица на столичния квартал "Младост" остава под „домашен арест“
Окръжният съд в Шумен не уважи искането на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение
Нено Димов ще остане под стража до произнасянето на второинстанционния Апелативен спецсъд
Прокуратурата поиска най-строгата мярка за задържане
Мярката за неотклонение на Пашов е увеличена на 30 000 лева