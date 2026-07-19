Нощен кошмар във Варна! Трима мотористи в болница, жена е в кома

Нощен кошмар се разигра във Варна, където трима мотористи пострадаха тежко при верижен сблъсък. Катастрофата е станала снощи около 22:15 часа, след като първият от тях задействал рязко спирачната система. Последвал удар между трите мотоциклета, а части от машините се разпръснали по пътното платно. Най-тежко е състоянието на 34-годишна жена, която е в кома и на апаратна вентилация, съобщиха от полицията и болница „Св. Анна“.

По първоначални данни тримата мотористи се движели от булевард „Сливница“ в посока сградата на Регионалната здравна инспекция. В един момент водачът на първия мотоциклет натиснал рязко спирачките, а движещите се след него не успели да избегнат сблъсъка.

Ударът бил толкова силен, че части от мотоциклетите се разлетели по пътя. По щастлива случайност точно тогава през района преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Медиците веднага спрели и започнали да оказват първа помощ на ранените, още преди пристигането на полицейския екип.

И тримата пострадали са транспортирани в болница „Св. Анна“ във Варна. В реанимацията са приети 34-годишната жена и мъж на 25 години, а третият моторист - мъж на 26 години, е настанен в неврохирургията.

Жената се намира в най-тежко състояние. Тя е в кома, на апаратна вентилация и без промяна в състоянието. Лекарите са установили тежка черепно-мозъчна травма и травма на шийния отдел на гръбначния стълб.

Състоянието на 25-годишния мъж в реанимацията се подобрява. Той вече е контактен, но е получил контузия на белите дробове. Настаненият в неврохирургията 26-годишен моторист също е в съзнание и контактен. Той е с травми на главата и гръдния кош.

Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около рязкото спиране, довело до тежкия верижен сблъсък.