Катастрофа завърши фатално! Млад мъж остана завинаги на пътя
Загиналият е на 24 години от село Драганово
Двете превозни средства са се сблъскали при мокра пътна настилка
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут
Има нанесени материални щети
Причините за тежката катастрофа се изясняват
Пикап връхлетя в насрещното и удари три автомобила, оставяйки огромни щети, но без ранени
Щетите от инцидента се оценяват на десетки хиляди левове
Има пострадали, които са контактни
Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин-Враца в района на Враца
Тежко ранени са шофьор и двама пътници
Има и прегазено дете от автомобил, който се е движил на заден ход
За щастие няма пострадали жители на блока, където е станало произшествието
Тестът за алкохол на водача е отчел 2,2 промила
Случи до автобусна спирка
Екипът на проф. д-р Николай Габровски оперира 18-годишната млада жена
Роднини на пострадалите искат случаят да не бъде "заметен"
Сега постановената мярка „домашен арест“ следва да бъде изменена в „задържане по стража“
Двама пътници са настанени в реанимация
Катастрофата е станала в участъка между селата Звъничево и Ковачево
Жена е в болница, движението към София се отклонява от Белокопитово