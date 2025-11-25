Ужасна трагедия! Три жертви на тежък пътен инцидент

Ужасен пътен инцидент с трагичен изход се е разиграл късно снощи на кръстовището между околовръстния път на Пловдив и ул. Захаридово. Сигнал за катастрофата е подаден в полицията около 22:10 ч., а на място пристигат пожарникари, спешни екипи и служители на реда.

По предварителна информация товарен автомобил, управляван от 24-годишен мъж, рязко е навлязъл в насрещното движение и фронтално се е сблъскал с лек автомобил. Ударът е бил толкова силен, че 43-годишната водачка на колата и двама нейни спътници - 42-годишен мъж и 14-годишно дете - издъхват на място, без шанс за спасение.

В превозното средство е пътувало и 7-годишно дете, което по чудо е оцеляло благодарение на обезопасителното столче, но е откарано в болница в изключително тежко състояние и с опасност за живота.

Шофьорът на камиона е арестуван за срок до 24 часа. Направените тестове за алкохол и наркотици са дали отрицателен резултат. Разследващите ще работят за изясняване на причините за трагедията, а под наблюдението на Окръжната прокуратура в Пловдив вече е образувано досъдебно производство.

