Крадена кола се заби в детска градина посред нощ

Краден автомобил се заби в оградата на детска градина в Царево малко преди разсъмване, след като млад мъж загубил контрол и самокатастрофирал. Инцидентът е станал в ранните часове на 8 януари и е предотвратен по-сериозен риск единствено заради часа, в който улиците са били празни.

Сигналът е подаден около 04:45 часа в Районното управление, а на място незабавно е изпратен екип на полицията. Униформените установили, че лек автомобил с бургаска регистрация се е врязал в оградата на детска градина „Ален мак“ в Царево. След проверка станало ясно, че колата е открадната малко по-рано същата нощ.

Извършителят е 23-годишен местен жител, който след задържането си е направил пълни самопризнания. По случая е образувано бързо производство, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

