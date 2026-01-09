Времето напълно полудя. Европа под обсада от бури, урагани и лед

Бурята „Ели“ парализира Германия

Зимната стихия „Ели“ удари Германия с такава сила, че северната част на страната буквално спря да се движи. Железопътният оператор „Дойче Бан“ прекрати пътуванията на дълги разстояния, а връзките между Берлин, Северен Рейн‑Вестфалия и Хамбург бяха прекъснати.

Поледици блокираха пътища в няколко провинции, а спасителните служби работят на ръба на възможностите си.

Германия е свикнала със зимни бури, но мащабът на „Ели“ изненада дори опитните синоптици.

Франция и Великобритания в тъмнина – „Горети“ връхлетя Западна Европа

Докато Германия се бори с „Ели“, бурята „Горети“ помете Франция и Обединеното кралство.

380 000 френски домакинства останаха без електричество, а във Великобритания – 57 000. Ветровете достигнаха 160 км/ч, превръщайки улиците в опасни коридори от летящи предмети и паднали дървета.

В Шотландия 250 училища затвориха врати, а на летище „Хийтроу“ бяха отменени 50 полета.

Западна Европа буквално се оказа под обсадата на стихията.

Турция – ураганни ветрове, откъснати покриви и потънали лодки

Ситуацията в Турция е още по-драматична. Ураганни пориви над 100 км/ч удариха Истанбул, съобщават Haberler и „Фокус“. Видеокадри от бреговете на мегаполиса показват как вълните поглъщат лодки в Босфора.

В Бурса бурята откъсва покриви на високи сгради, а в Коджаели силният вятър събаря цели конструкции, съобщават турски и международни медии.

Морският транспорт е частично спрян – няколко фериботни линии са отменени. Властите предупреждават за опасност от паднали дървета, стълбове и прекъснати електропроводи.

Европа в капана на екстремното време

По данни от турските и европейските служби, бурите са част от по-широк фронт от циклонални системи, които преминават през континента. В Турция вече има жертви и сериозни щети от порои и снежни бури, съобщават местни медии.

Синоптиците предупреждават, че това е само началото – следващите дни ще донесат нови валежи, ураганни ветрове и опасни температурни амплитуди.

А у нас – ледени дни, поледици и силни ветрове

България засега е в периферията на бурите, но ефектът вече се усеща. Очакват се ледени дни, силни ветрове и опасни поледици.

Пътните служби са в готовност, но предупрежденията са ясни:

внимание на пътя, ограничаване на пътуванията и повишена бдителност.

Климатът изпраща предупреждение

Европа преживява зима, която не прилича на никоя друга. Бури, урагани, поледици, наводнения – всичко в рамките на дни.

Синоптиците говорят за „аномалия“, климатолозите – за „новата нормалност“.

А хората – за страх.

Защото времето вече не просто се променя. То полудява.

