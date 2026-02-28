Времето флиртува с нас - върти ни на 15 градуса

Сутринта в събота ще започне като по учебник за късна зима – по котловините и край реките на места ще се стеле намалена видимост, сякаш денят още не е решил дали да се събуди. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, за София – около минус 3°.

После обаче картината рязко ще се смени. През деня ще бъде предимно слънчево, сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток – достатъчно, за да напомни, че календарът още не е обърнал страницата.

Максималните температури ще се качат между 8° и 13°, а в Югозападна България термометрите ще стигнат до 15°. В столицата се очакват около 11° – идеален повод тежките палта да останат разкопчани поне за няколко часа.

В планините ще е слънчево, бавно ще се затопля. Ще духа силен, а по високите части временно и бурен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°С, а на 2000 метра – около минус 6°С.

По Черноморието ще е предимно ясно. В сутрешните часове ще има и ниска слоеста облачност. През деня облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 5°С и 9°С. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

През следващите 48 часа Балканите постепенно ще попадат под влияние на гребен на високо атмосферно налягане и температурите ще се повишат.





