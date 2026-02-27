Спешно оперираха емблематичен наш музикант

Един от емблематичните гласове на българския рок Станислав Славев – Стенли притесни феновете си с неочаквана тревожна новина. 66-годишният музикант разкри, че е бил опериран по спешност, като се включи в социланите мрежи малко след тежката процедура.

"Преди малко излязох от упойка… Дано всичко да е минало успешно. Искам да благодаря на проф. Георгиев. За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия.", споделя Стенли.

Не става ясно каква е причината за операцията.

