Първите българи с отличие от космическия център на НАСА се завърнаха в София

С официално посрещане в офиса на Атлантическия клуб в България в София Тех Парк бяха приветствани Максим и Венета Бехар, които се завърнаха от САЩ след успешно завършване на пълния курс за космонавти в NASA U.S. Space & Rocket Center в Хънтсвил, щата Алабама. Семейството вече два дни е обратно в България, но признанието, с което се прибират, поставя нов акцент върху българското участие в престижни международни програми. Те са първите българи, преминали тази подготовка с отличие в центъра, който подготвя космонавти и участници в американски космически мисии и се нарежда сред най-авторитетните тренировъчни бази в света.

Участието им е част от проекта „АЛО, КОСМОС!“ на Атлантическия клуб в България – програма, която се провежда веднъж годишно и допуска едва 16 участници от целия свят. Именно тази селекция превръща включването в нея в сериозно признание, а успешното ѝ завършване – в още по-значимо постижение.

При посрещането председателят на Атлантическия клуб Соломон Паси подчерта значението на партньорството с американския център. „Щастлив съм, че нашата програма „Здравей Космос“ успя за първи път да си партнира с центъра на НАСА в Хънтсвил и оценката ни е, че семейство Бехар се справиха отлично. Казваме им сърдечно „добре дошли“ и ще ги очакваме да разказват много подробно по време на нашия космически фестивал в края на юни в София“, заяви Паси.

Максим и Венета Бехар разказаха, че обучението е включвало интензивни симулации на космически полет, тренировки за работа в условия на безтегловност и специализирани EVA упражнения – излизане в открития космос. Подготовката е изградена върху сценарии, максимално близки до реалните условия на космически мисии, а заниманията се водят от инструктори с опит в американската космическа програма.

Така проектът „АЛО, КОСМОС!“ отбелязва нов етап в развитието си, а България вече може да се похвали с първите си представители, завършили с отличие една от най-престижните космически тренировъчни програми в света.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com