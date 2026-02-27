Нели Колева очарова ценители на супер шика

Нели Колева за пореден път обра овациите на естетите, които оценяват изключителния шик в нейните творения. Известната дизайнерка показа шеметен модел на поредната вечер, организирана от Академията за мода в столичната галерия „Милениум“. Тоалетът е от най-новите серии на топ стилистката, която е между класиците и законодателите в жанра, броящи се върху пръстите на едната ръка.

Притежателката на две Златни игли и други отличия в родното фешън пространство закова погледите и възторга на публиката с изумително елегантен ансамбъл от панталон, плисирана асиметрична пола и горна част от авангардна материя, каквато е сензация не само по нашите географски ширини – коприна с втъкан златен лурекс. Палитрата също е магнетична, тъй като в нея се преливат водни нюанси. Неслучайно Нели Колева е прочута не само с перфектните конструкции и артистичната и оригинална визия на своите модели, но и като единствения експерт в бизнеса, чиито колекции са създадени с тъкани, произведени с възможно най-високите технологии в индустрията.

