Легенди възродиха модата в столицата
Вечерта на доайените даде силен старт на тридневен маратон в "Тента"
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Вечерта на доайените даде силен старт на тридневен маратон в "Тента"
Топ дизайнерката показа шеметен модел в галерия „Милениум“
От 38 години тя облича политическия ни елит и дами от дипломацията
Край на пастелните нюанси, идва годината на ярките тонове
Нели Колева с голяма награда - Златна игла за цялостен принос в модата:
Топ дизайнерката остава номер едно със супер колекцията си пролет-лято 2025
Известната дизайнерка беше звездата на модно събитие в Свети Влас
Зайци, залези, леопарди, неон и цветя в топ десените на сезона
Макове и карамфили цъфтят върху романтични тоалети
Ето какво видя инж. Нели Колева
Ето сензационната прогноза на Нели Колева
Идва нов мъчителен рреход като през 90-те
Актуалната екзотика се завърна в колекциите, коментира известната дизайнерка
Класиката винаги е била фаворит, казва известната дизайнерка
Актуалната колекция на Нели Колева разкрива съвършения флирт между Европа и Азия. "Целият свят е обърнат към Изтока, докато в България продължаваме да...
Нели Колева и Жени Живкова са топдизайнерите на дефилетата в "Маринела" Софийската модна седмица, която стартира на 22 март в "Маринела", ще представ...