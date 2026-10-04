Ботьо Ботев с ключова версия за убийството на Илиян Филипов

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив по-скоро изглежда като импулсивно престъпление след ескалирал конфликт, отколкото като предварително организиран поръчков разстрел. Това е оценката на криминалиста и бивш началник на отдел „Убийства“ в МВР Ботьо Ботев. Според него редица детайли около поведението на заподозрения Славчо Мегеров, начина на извършване на престъплението и бързото му задържане сочат към внезапно развитие на събитията. Водещата официална версия на разследването остава свързана с неуредени финансови отношения между двамата.

Много факти говорят за извънредност

„Най-вероятно импулсивна е ситуацията. Дано не греша. Много факти говорят за една извънредност в ситуацията, която е възникнала на базата на взаимоотношенията, на базата на конфликти, възникнали между тях“, заяви Ботев пред бТВ.

Според него досега известните факти не дават сериозни основания да се говори за класическо поръчково убийство. „За мен, от това, което върви като тези, като информация, от това, което е постъпило като факти през последните дни, не е имало подобно нещо. Той е действал самосиндикално“, каза криминалистът.

Миналото на заподозрения също дава насока

Ботев обърна внимание и на криминалното минало на Мегеров. По думите му предишните тежки престъпления, за които той е бил регистриран и осъждан, също не показват особена професионална подготовка.

„Тежки престъпления, за които той е регистриран, съден и така нататък, са извършени, бих могъл да кажа, много неадекватно, много неточно, непрофесионално“, посочи Ботев.

Според него фактът, че и предишни престъпления на заподозрения са били разкривани сравнително бързо, също се вписва във версията за действия без сложна предварителна организация.

Разследващите вероятно са имали следа още в началото

Особено впечатление на Ботев е направило поведението на пловдивската полиция непосредствено след убийството. Директорът на Областната дирекция на МВР е бил изключително лаконичен и не е отправял обичайните публични призиви към очевидци и хора от района да предоставят информация.

За криминалиста това може да означава, че още в първите часове разследващите са разполагали с конкретна насока. „Не се поставяше въпросът да се ангажира обществеността в района, което е нормално за получаване на информация. Това за мен говореше, че още в първичния момент имат насока какво и как е станало“, коментира Ботев.

Заподозреният беше задържан около 20 часа след убийството, което допълнително засили впечатлението, че полицията сравнително бързо е изградила основната си версия.

Изстрелът отблизо подсказва среща

Ботев вижда важна следа и във факта, че стрелбата е била произведена от близко разстояние. Според него това може да означава, че между Филипов и заподозрения е бил предварително предвиден или търсен контакт.

Криминалистът допуска, че Мегеров може да е чакал бизнесмена, за да разговарят и да решат конкретни въпроси, свързани с отношенията им. Ако тази версия се потвърди, решаващият момент ще бъде какво точно се е случило между двамата непосредствено преди стрелбата.

Не вижда връщане към разстрелите от 90-те

Знаковото убийство предизвика неизбежни сравнения с показните разстрели от 90-те години, но Ботев не смята, че обстановката днес може да бъде сравнявана с тогавашната.

„Няма такива условия. Тези времена безрезервно отминаха“, заяви той. Според него сегашната криминална среда е различна и убийството на Филипов не трябва автоматично да бъде поставяно в същата категория само заради демонстративния начин, по който е извършено.

Ботев припомни и други знакови убийства

Криминалистът коментира и неразкритите убийства на Мартин Божанов - Нотариуса, и Алексей Петров. Според него при подобни престъпления има факти и обстоятелства, върху които могат да бъдат изграждани версии, но ключово значение има качеството на първоначално събраната информация.

По случая с Алексей Петров Ботев смята, че е имало целенасочена дейност за неговото премахване и че са останали обстоятелства, които не са били достатъчно разработени. За убийството на Илиян Филипов обаче засега неговата оценка е различна - конфликт между познати хора, който вероятно е ескалирал внезапно и е завършил фатално.