Трагична развръзка с изчезналата Олга в Кипър, откриха я в кладенец

Трагична развръзка претърпя издирването на 61-годишната Олга Василиева, изчезнала преди повече от седмица в Кипър. Тялото на жената е открито в кладенец в района на Саитас, област Лимасол, след като 43-годишен сирийски гражданин признал пред полицията, че я е убил, и посочил къде е изхвърлил тялото. Мъжът е арестуван на летището в Ларнака при опит да напусне страната.

Кипърската обществена телевизия РИК представя жертвата като жена от България, но други местни медии съобщават, че тя е рускиня с кипърски паспорт.

Заподозреният посочил кладенеца, в който скрил тялото

Според кипърската полиция 43-годишният мъж е направил признания пред разследващите за убийството на Олга Василиева. Той е посочил и мястото, където е изхвърлил тялото, след което полицията го е открила в кладенец в района на Саитас.

На мястото е изпратен съдебен лекар, който да участва в изясняването на обстоятелствата около смъртта. Заподозреният е задържан за шест дни по решение на съда в Лимасол.

Според публикации в кипърски медии мъжът е имал лични отношения с жертвата. Разследващите проверяват и информация за финансови разногласия между двамата като възможен мотив за престъплението.

Олга изчезнала на 23 октомври, сигналът бил подаден пет дни по-късно

Олга Василиева е била в неизвестност от 23 октомври, когато изчезнала от дома си в квартал Меса Гитония в Лимасол. Сигналът за изчезването й е подаден на 28 октомври от нейна близка.

Първоначално полицията започнала издирване на жената, но събраните впоследствие доказателства насочили разследващите към версия за тежко престъпление. Разследването било насочено към отвличане и предумишлено убийство.

Подозренията паднали върху 43-годишния сирийски гражданин, който бил задържан на летището в Ларнака, докато се опитвал да напусне Кипър. Впоследствие той направил признания пред полицията.

Неяснота около произхода на убитата жена

В информацията за случая има разминаване относно националността и произхода на Олга Василиева. Кипърската обществена телевизия РИК съобщава, че 61-годишната жена е от България, докато други местни издания я представят като рускиня, притежаваща кипърски паспорт.

Кипърските власти продължават разследването на убийството, включително проверката на отношенията между жертвата и задържания мъж, възможните финансови разногласия и обстоятелствата около смъртта й.