Мистерия около жестокото убийство в метрото. Кой преби до смърт възрастния мъж?

Тежко убийство в столичното метро остава без разкрити извършители. Ден след като 83-годишен мъж беше намерен пребит и в кома в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“, все още няма задържани, нито официално оповестена информация за заподозрени. Възрастният човек е починал в болница вследствие на тежките си наранявания. Полицията разследва случая като убийство, но засега остава неясно кой е нападнал жертвата и при какви обстоятелства е извършено престъплението.

Никой не знае кой е нападнал възрастния мъж

Трагедията се разиграва на 15 октомври. Около 13:30 часа в Спешна помощ постъпва сигнал за човек в безпомощно състояние в асансьора на метростанция „Жолио Кюри“.

На място медицинските екипи откриват възрастния мъж в изключително тежко състояние. Той е в кома, с множество наранявания и тежка черепно-мозъчна травма.

Пострадалият е транспортиран в столичната болница „Св. Анна“, където по-късно издъхва въпреки усилията на лекарите.

По случая е образувано досъдебно производство за убийство. До момента обаче няма съобщение за установена самоличност на нападателите или за извършени арести.

Не е изяснен публично и мотивът за жестокото посегателство.

Има камери, МВР ще намери виновниците

Изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов коментира трагедията пред бТВ. „Метрото е безопасно - няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество. Радваме се, че граждани са сигнализирали и са повикали наши служители“, заяви той.

Найденов обясни, че служителите на дружеството няма как да узнаят своевременно за подобно престъпление, когато то се извършва във външната инфраструктура на метрото.

Той потвърди, че в района има камери за видеонаблюдение, и изрази увереност, че МВР ще установи виновните.

Призив към гражданите да подават сигнали

Според ръководителя на „Метрополитен“ реакцията на очевидците е от съществено значение при подобни случаи. Именно граждани са подали сигнала, след който на място са пристигнали служители и медицинска помощ.

„Апелирам всички, които виждат, че нещо е нередно и имат телефон в ръка, да сигнализират на тел. 112“, заяви Николай Найденов.

Разследването продължава, като основните въпроси остават без публичен отговор - кой е нападнал 83-годишния мъж, каква е причината за насилието и дали записите от камерите ще помогнат за разкриването на извършителите.