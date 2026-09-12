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Мъж почина в метрото

Мъж почина в метрото

Възрастен мъж е починал внезапно в столичното метро. Това съобщиха от столичния "Метрополитен" за Новини.бг. Инцидентът с 60-годишния мъж е станала в...

14 юни | 15:13
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