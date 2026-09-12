Само два дни след откриването: новата метростанция с щети за хиляди евро
Само два дни след официалното откриване на трите нови станции от третия метродиаметър в София, една от тях вече се нуждае от ремонт. Счупени са няколк...
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Само два дни след официалното откриване на трите нови станции от третия метродиаметър в София, една от тях вече се нуждае от ремонт. Счупени са няколк...
Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и прие...
Спешно решение заради увеличения поток пътници
Осем изцяло проходими чешки композиции и пет нови станции ще променят облика на подземния транспорт в столицата
Той притежава богат опит в сферата на транспорта
"Метрополитен" се управлява с два подписа - моя и на Братоев, заяви Найден Найденов
Кой е новият изпълнителен директор
Надеждите са да се съкрати това време, но сериозно отклонение няма да има
Не се е забавило пускането на третия лъч и всичко е в срокове, каза шефът на "Метрополитен"
Няма драма в трафика, стараем се максимално да не пречим, увери инж. Братоев Първият от трите етапа на строителството на третия лъч е 99% завършен 4...
Възрастен мъж е починал внезапно в столичното метро. Това съобщиха от столичния "Метрополитен" за Новини.бг. Инцидентът с 60-годишния мъж е станала в...
Автоматични влакове без машинисти се предвижда да бъдат пуснати по новия трети лъч на столичното метро. Това обяви пред Дарик шефът на Метрополитен ин...
Ще има одит и в районните администрации
София. „Нямаме нищо общо с разпространяването на политическа пропаганда в метрото", заяви пред Нова ТВ изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД и...
Новият треньор на Байерн Пеп Гуардиола се вози в метрото на Мюнхен. Този слух тръгна преди няколко дни след снимка, направена от фен в транспорта, коя...
София. Само след година билетите за столичното метро ще могат да се купуват с мобилен телефон чрез нова платформа, съобщиха от „Метрополитен" АД. Зам...
София. Проблемът с достъпа до метрото в „Дружба" е на Столичната община, а не на транспортното министерство. Това обясни в парламента транспортният ми...