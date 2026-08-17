Само два дни след откриването: новата метростанция с щети за хиляди евро

Само два дни след официалното откриване на трите нови станции от третия метродиаметър в София, една от тях вече се нуждае от ремонт. Счупени са няколко стъклени панела от козирката на входа на метростанция „Ген. Владимир Вазов“, а щетите са за хиляди евро.

От „Метрополитен“ посочват, че е извършена проверка и повредите не представляват опасност за гражданите. Поръчани са две нови стъкла, като доставката и монтажът им се очакват между 20 и 30 август 2026 г.

Трите нови станции по разширението на третата линия бяха официално открити миналия петък. Новият участък по бул. „Владимир Вазов“ е част от разширението на линия 3 към „Левски“.