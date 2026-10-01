Скандал на "Хемус"! Има ли опасност за шофьорите

Продължава монтажът на мантинелата на виадукта на 36-ти км на АМ "Хемус", съобщи пред журналисти инженер Даниел Джоргов, директор на дирекция "Експлоатация и поддържане" в "Автомагистрали" ЕАД.

Той провери напредъка на ремонта, след като тежкотоварен автомобил катастрофира и премина през мантинелата.

Това, което се прави днес, е продължение на ремонта, който се извърши преди 22 септември с цел безопасността на гражданите, обясни Джоргов. Той увери, че има инструкция за монтаж, която обаче ще може да бъде представена на по-късен етап. Хората, които монтират мантинелата, са обучени и са професионалисти, каза Джоргов и гарантира, че в продължение на още няколко дни процесът ще бъде завършен.

На място беше и инж. Богдан Милчев, председател на Управителния съвет на независимата неправителствена организация Институт за пътна безопасност (ИПБ), който обвини "Автомагистрали", че има мантинели, които „стърчат като копия“ срещу шофьорите, че липсват болтове и че мантинелата, която е направена, не отговаря на никакви стандарти. Той попита представителите на "Автомагистрали" къде са инструкцията за монтаж и проектът, и помоли от дружеството да ги покажат пред медиите. Според Милчев в момента болтовете се затягат на ръка без динамометричен ключ.

Джоргов заяви, че липсващи болтове няма, може да има някой недозатегнат болт, защото това е процес на работа, но след като се монтира цялата система, се извършва затягането на всички болтове с динамометричните ключове. Очаквам да приключа този процес до няколко дни, увери Джоргов.