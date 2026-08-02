Министър Шишков взриви ефира с разкритията си за кражбите

Жестока бомба върли министърът на регионалното развитие и инфраструктурата Иван Шишков. По негови думи преписките за грандиозните кражби и незаконното строителство на автомагистрала „Хемус“, Северната скоростна тангента и други ключови пътни обекти са били умишлено „забравени“ и оставени на трупчета в прокуратурата в продължение на цели три години!

Докато българите гинат по разбити шосета, папките с разследванията срещу пътната мафия са събирали прах от 2021 до 2023 г.. Министърът разкри, че още през 2021 г. е било доказано как за „Хемус“ са изплатени над 1 милиард лева авансово, без дори да има проектна документация. Вместо законни процедури, на Лот 4 е царяло пълно беззаконие и незаконно строителство. Въпреки предадените на ДНСК категорични доказателства, по казуса е наложен пълен чадър и „интензивно развитие“ е липсвало.

Очевидните кражби

„Това са очевидни неща си, затова казах, че тези кражби са и най-очевидните, защото може да ги измериш. След това обаче задълбочихме в нашите проверки, направихме магистрала „Хемус“ частта, която е веднага след София, направихме поредната проверка и там се оказва, че между 20 и 25 процента от асфалта липсват“, допълни той.

Министър Шишков обясни още, че при последващи проверки на участъка на автомагистрала „Хемус“ след София липсата на асфалт е достигала между 20 и 25 процента, а при Северната скоростна тангента е установено отклонение от около 33 процента.

По думите му през март 2023 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно със служебния кабинет на премиера Гълъб Донев, е изпратило подробен сигнал до прокуратурата с констатациите от проверките.

Според Шишков тези пътища се нуждаят от ремонт. „Тук става въпрос вече за това, че някой не си върши работата по начина, по който цялото общество разчита. Щетите започват да стават много сериозни и затова си мисля, че бяхме почти задължени да се помолим на прокуратурата да погледне към тези преписки“, добави още той.

Кражба, която се измерва с линийка!

Шокиращите разкрития не спират дотук. При вземането на лабораторни проби (ядки) от асфалта на магистралите са лъснали невиждани по мащаб грабежи.

„Тези кражби са най-очевидните, защото може да ги измериш. Липсата на асфалт се измерваше с линийка“, отсече Шишков.

Проверките на участъците, строени през 2016-2017 г., показват следното. На Лот 2 и Лот 3 от АМ „Хемус“ липсват между 12% и 17% от задължителния асфалт. В участъка на „Хемус“ веднага след София кражбата набъбва до чудовищните 20% - 25% дебелина. Абсолютният рекорд държи Северната скоростна тангента на столицата, където отклонението е фрапиращите 33%! Една трета от пътя просто е изчезнала в нечии джобове!

Обществото чака възмездие

Още през март 2023 г. служебното правителство на Гълъб Донев е изпратило подробен сигнал с всички скандални констатации към прокуратурата. Поради пълното бездействие до момента обаче, регионалното министерство и министерството на правосъдието са били принудени буквално „да се помолят“ на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова най-накрая да погледне към прашасалите преписки. Щетите за държавата и обществото са колосални, а пътищата спешно се нуждаят от скъпи основни ремонти за сметка на данъкоплатците.

Очаква се да станат ясни имената на прокурорите, крили папките, и дали държавата ще има смелостта да изправи виновните пред съда.