Пламна майбахът на Митьо Очите, който стана инфлуенсър

Луксозният „Мерцедес Майбах“, ползван от Димитър Желязков – Митьо Очите, пламна на паркинг пред комплекс „Марак-1“ в курорта Слънчев бряг. Огненият инцидент стана около 23 часа на 29 юли и вдигна на крак полицията и пожарната в Несебър.

От ОДМВР-Бургас потвърдиха, че е горял автомобил, ползван от 54-годишен мъж от Несебър, без да съобщават името му, пише "Телеграф".

От полицията уточняват, че причината за пожара е в процес на изясняване, а по случая е образувано досъдебно производство. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят е овладян, преди да обхване и други автомобили. По неофициална информация луксозната лимузина е ползвана от Митьо Очите. Разследващите работят по версия за умишлен палеж. Преглеждат се записи от охранителни камери, на които се вижда силует на човек, приближил се до колата непосредствено преди пожара. Проверяват се всички версии – от предупреждение и разчистване на стари сметки до финансов или бизнес конфликт.

Майбахът бил управляван от личния шофьор на осъдения наркобос Митьо Очите – бивш служител на МВР. Именно той първи забелязал пламъците и подал сигнал на 112. През последните години Митьо Очите почти отсъства от криминалните хроники. Вместо това той е особено активен в TikTok, където се изявява като инфлуенсър. В профила си рекламира ресторанти и кулинарни специалитети в Несебър, споделя любими места за хранене, както и лични рецепти, най-често за приготвяне на черноморски риби.