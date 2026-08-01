Нов удар по пушачите влиза в сила от днес

Нов акцизен удар влиза в сила от 1 август и обхваща всички тютюневи изделия, включително електронните цигари и нагреваемите продукти. При стандартна кутия увеличението на самия акциз е около 13 евроцента без ДДС, а крайният ефект може да достигне приблизително 16 евроцента. Бюджетът за 2026 г. въвежда и лицензионен режим за посредниците в онлайн хазарта. Държавата очаква стотици милиони евро допълнителни приходи от двете мерки.

Второ поскъпване само за година

Акцизът за цигарите се повишава от 113,51 евро на 120 евро за 1000 къса. Разликата е 6,49 евро за 1000 цигари, или 12,98 евроцента за стандартна кутия от 20 къса без ДДС.

Това е второто увеличение през 2026 г. От 1 януари ставката вече беше повишена от 107 евро на 113,51 евро за 1000 къса. След начисляването на ДДС новата августовска стъпка може да добави около 16 евроцента към кутията, ако производителите и търговците прехвърлят целия разход в крайната цена.

Новата стълбица стига до 2028 година

Увеличението няма да бъде последно. Законът предвижда ставката за цигарите да достигне 126 евро за 1000 къса от 1 март 2027 г., а от 1 януари 2028 г. да нарасне до 132 евро.

От 1 август акцизът за тютюна за пушене се повишава от 121,69 евро на 130 евро за килограм. При нагреваемите тютюневи изделия ставката скача от 214 евро на 225 евро за килограм. Промените обхващат и електронните цигари, както и други свързани продукти.

Министерството на финансите очаква конкретно августовското увеличение да донесе още 41,9 млн. евро до края на годината. Общият ефект от повишаването на тютюневите акцизи през цялата 2026 г. е изчислен на 155,9 млн. евро допълнителни приходи от акциз и ДДС.

Причината е и натискът от Брюксел

Ускоряването на акцизния календар трябва да увеличи бюджетните приходи, но е свързано и с преговорите в Европейския съюз за по-високи минимални нива на облагане на тютюневите и свързаните с тях изделия.

Финансовото министерство смята, че България трябва по-бързо да се приближи до бъдещата европейска рамка, за да избегне рязък ценови скок при нейното въвеждане. Затова периодите между отделните увеличения се съкращават.

Онлайн хазартът влиза под нов режим

От 1 август се въвеждат лицензи и двукомпонентна държавна такса за афилиейт операторите, които популяризират хазартни игри на лицензирани компании. Това са физически или юридически лица, които привличат клиенти срещу комисиона, зависеща от регистрации, депозити, залози или друг измерим резултат.

Всеки такъв посредник ще плаща годишна такса от 6000 евро и допълнително 10 процента върху комисионното си възнаграждение. Хазартните оператори ще могат да работят само с лицензирани партньори.

Пакетът от мерки в хазартния сектор трябва да донесе 100 млн. евро допълнителни приходи през 2026 г. и още 150 млн. евро през 2027 г. Министерството на финансите оценява сивия сектор в хазарта на близо 40 процента при обороти от 66 млрд. лева през 2025 г.