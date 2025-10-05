Изтича много важен срок за данъците. НАП бие аларма
Важи за фирми и физически лица
Фискалният дефицит е резултат от раздутите разходи на държавата, предупреди той
Амбулантните търговци подлежат на задължително осигуряване по реда на Кодекса за социално осигурява...
НАП стартира информационна кампания спрямо физически лица, недекларирали доходи
Световната банка препоръчва финансови реформи заради имотния пазар у нас
2025 година носи рекорди за последното десетилетие
На интернет страницата на приходната агенция може да се открие информация
От 2026 г. евро и двойни тарифи за гражданите
По-бедните домакинства губят пропорционално по-голяма част от дохода си
11 млрд. лева е финансирането на бюджетния дефицит, както и плащането на стари дългове
Ето как ще попълваме декларациите си догодина
Бюджетът на държавата беше приет едва през месец април, припомни Румен Спецов
Обсъжда се и създаване на Национален орган по счетоводство
Предприятията с приходи и разходи под 500 лева и предприятията без дейност нямат това задължение
450 лица ще получат писма за подаването на счетоводни данни в унифицирания формат SAF-T
През април от приходната агенция напомниха с електронни писма на над 87 000 физически лица
Това улеснение се очакваше отдавна от фирмите
От НАП съобщиха тези дни, че изпращат имейли или се обажда по телефона на физическите лица
Администрациите ще си обменят информацията по служебен път
Експертите на НАП със специални разяснения