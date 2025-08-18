Държавата вдига такси в земеделието и здравеопазването

До края на годината правителството планира мащабни промени в десетки подзаконови актове, за да подготви администрацията за преминаването към еврото на 1 януари 2026 г.

Това става ясно от оперативната програма на Министерския съвет за втората половина на годината, в която всяко ведомство е посочило кои наредби и тарифи трябва да се коригират, пише „Сега“.

Официалният мотив е, че редица административни услуги са замразени от години и вече не съответстват на реалностите. Най-активно в процеса е Министерството на земеделието и храните, което е обявило 13 предстоящи промени.

Селското стопанство с най-драстични промени

Първата корекция вече е факт – от 25 юли влезе в сила новата тарифа за таксите при промяна на предназначението на земеделски земи. Освен че сумите вече се изписват и в евро, немалка част от тях са сериозно завишени. Така например акт за категоризация на земя, който струваше 15 лв., вече се таксува на 48,90 лв., а от началото на 2026 г. ще бъде 25 евро. Същото важи и за издаването на дубликати и препис-извлечения – скок от 20 лв. до 25 евро. Според министерството тарифата на поземлените комисии не е променяна от 2011 г., а разходите и натоварването на администрацията оттогава значително са се увеличили.

Подобни аргументи се посочват и за планираните промени в таксите на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, където цените не са актуализирани от 14 години. Повишения се очакват и в дейността на Агенцията по лозата и виното, която отчита нараснали разходи за лабораторни изследвания и консумативи. Изпълнителната агенция по сортоизпитване и семеконтрол също настоява за увеличение, за да се постигне „реална разходоориентираност“.

Здравеопазването и другите министерства следват същата линия

Министерството на здравеопазването е включило в списъка си над десет изменения, сред които и Тарифата за таксите на органите на държавния здравен контрол. И тук част от услугите ще поскъпнат, като се обяснява, че с това ще се осигурят необходимите средства за изпълнение на законовите задължения и поддържане на административния капацитет. Допълнителен аргумент е и нуждата приходите в бюджета да растат успоредно с икономическите показатели.

Повечето останали министерства твърдят, че корекциите са чисто технически и свързани единствено с превалутирането по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро. Въпреки това за мнозина граждани промените вече се усещат като реално увеличение на цените за административни услуги – тенденция, която очевидно ще продължи и през следващата година.

