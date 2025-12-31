Салата Оливие - съвършeнoто Новогодuшно прeдястие!

Тази салата е истинска класика и едно от най-обичаните предястия на българската трапеза. Свежа, засищаща и с добре познат домашен вкус, тя е перфектният избор за празнични поводи и семейни събирания.
Комбинацията от варени зеленчуци, яйца и майонезен сос я прави неустоима – проста, но винаги впечатляваща.
Продукти: 4 картофа, 2 моркова, 3 яйца, 200 г зелен грах, кисели краставички (на вкус), сол (на вкус)
по желание: черен пипер или няколко капки лимонов сок, майонеза (на вкус)
Приготвяне: Сварете картофите и морковите в подсолена вода до пълна готовност. Оставете ги да изстинат, обелете и нарежете на малки кубчета.
Сварете яйцата, охладете ги, обелете и също ги нарежете на кубчета.
Нарежете киселите краставички на ситно и отцедете добре зеления грах.
Смесете всички продукти в голяма купа, добавете сол, майонеза и подправки по избор.
Разбъркайте внимателно до получаване на хомогенна салата. Поднесете охладена.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com