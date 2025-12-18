Облечете елхата в бордо. Новата мода

Коледната украса отдавна не е въпрос само на традиция, а на личен избор и стил. В навечерието на празниците домът се превръща в сцена, на която малките детайли задават настроението – от светлината и ароматите до цветовете и материалите. Тази година тенденциите са по-богати от всякога и дават свобода както на почитателите на минимализма, така и на любителите на пищния декор.

Модерните цветове за 2025 г. се движат около дълбоките, наситени тонове – бордо, тъмнозелено, сапфирено и изумрудено, най-често в съчетание със злато или мед. Наред с тях се завръщат и топлите земни нюанси: теракота, градинско зелено, млечно бяло. Класическата зелена елха остава фаворит, но все по-често е украсена с персонални елементи – сувенири от пътувания, ръчно изработени орнаменти, семейни снимки и гирлянди от естествени материали.

Настъпва онова време от годината, в което летят Снежанки и джуджета и ние отново вярваме в тях.

„Sugar Plum“ като сладкарска палитра

Използваните цветове в украсата върху елхата като играчки и всичко останало са в нежно розово, прасковено, боровинка, люляк и матово злато. Елхата изглежда като излязла от коледна приказка или пекарна – с бонбонени орнаменти, мини чашки, „френски макарони“ и сатенени панделки.

Класика с луксозен привкус

В декорацията на тази елха на почит са червено, зелено и златно в по-елегантен прочит. Текстурите са богати: присъстват стъклени украшения, кадифе, ръчно рисувани топки, тежки златни орнаменти. Подходяща е в по-голям размер и просторни помещения.

Черно и бяло

Черно, бяло и металик са основа на този стил. Елхата е опростена, често рядко украсена, но с впечатляващи детайли – например единични големи орнаменти или геометрични фигури. Чудесно е за съвременни интериори и хора, които харесват авангардни идеи.

Украсата е в златно, сребристо или прасковено

Като цяло модните цветове тази година, в които да изберете различните видове украса, са: златно шампанско – по-нежно и мъгливо от класическото злато. Комбинира се добре с бяло, пясък, розово и тъмнозелено. Също така горско зелено – силен, дълбок тон, който се използва в текстил, свещи и орнаменти. „Berry red“, боровинково червено, по-тъмно, по-вкусно, по-модерно. Ледено синьо и сребристо – за усещане за „Зимна приказка“.

Неочакван фаворит е прасковено – благодарение на модните палитри през годината и предписаният още в началото цвят на годината от института „Пантон” цвят, именно прасковен в различни нюанси.

Декорацията не се ограничава само до дървото. Все повече хора превръщат целия дом в празнична инсталация – но с вкус и умереност.

Панделките добавят тържественост

Панделките са навсякъде тази Коледа! Те са най-актуалната нова празнична тенденция. От украса на елхи и гирлянди до подаръци и венци, те са най-лесният начин да добавите мекота, цвят и текстура към дома си. Кадифени, сатенени, ленени, те придават тържественост.

Как да ги използвате: Завържете дълги кадифени панделки на клоните на коледната си елха - много модно тази година.

Добавете панделки към гирлянди, свещи и пръстени за салфетки.

Малки, деликатни панделки могат да се вържат на дръжките на кухненски шкафове, чекмеджета или вътрешни врати.

Една фина панделка, завързана около основата на свещник или стъклена ваза, мигновено прави декоративните предмети по-празнични.

Те могат да бъдат вързани на задната облегалка на столовете в трапезарията. А също и на пердета и корнизи.

Можете да ги комбинирате с това, което вече имате- използвате остатъци от панделки или платове, съхранени от минали години и да ги съчетаете за слоест и стилен ефект.

