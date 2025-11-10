ЧНГ у нас по-скъпа от Дубай. Стряскащи цени

Малко повече от месец преди посрещането на 2026 година, браншът отчита ръст на цените за новогодишни куверти и екскурзии. Въпреки това милиони българи вероятно ще празнуват извън дома, а подготовката за коледните и новогодишни празници е в пълен ход.

Докато едни вече са направили резервациите си, други все още избират къде да посрещнат Нова година – в страната или в чужбина. Михаела Богданова и семейството ѝ са сред тези, които остават в България. „Пътувала съм в чужбина, празнувала съм, имам опит и предпочитам тук. Има си всички удобства, няма нищо различно. Тоест в чужбина няма нещо, което да е в повече и по-интересно, отколкото в България“, казва тя пред Нова ТВ.

Семейството ѝ е избрало хотел с празнична програма за четири дни – три нощувки с новогодишна вечеря и анимация за децата. Общата стойност възлиза на около 4 000 лева за петчленно семейство.

Цените у нас

Българските курорти вече се пълнят. Турагентите съветват резервациите да се правят по-рано, за да се възползваме от отстъпки.

Велинград – между 210 и 620 лева на човек на ден, в зависимост от хотела и изхранването; за 4 нощувки това са между 660 и 2 500 лева на човек, а при луксозни пакети цената може да надхвърли 3 000 лева на човек.

Банско – между 165 и 450 лева на ден на човек; за 4 нощувки сумата варира между 660 и 2 500 лева.

„Важно е какво включват пакетите. Ако за 3-4 нощувки в България плащаме 3 000-4 000 лева, това означава, че седем нощувки биха стрували 7 000 лева. За същата сума може да имаме екзотично пътуване с различно изживяване“, обяснява Калина Неделчева, управител на туристическа агенция.

Чужбина като алтернатива

Цените за съседните страни са по-ниски:

Сърбия – между 600 и 800 лева за 3 нощувки със закуски и вечери на човек.

Гърция – между 600 и 1 400 лева.

Турция – между 450 и 1 500 лева.

Любопитно е, че екзотичните дестинации вече са по-достъпни, отколкото някои български хотели:

Дубай – над 3 000 лева за пакет.

Малдиви – около 7 200 лева.

Сейшели – около 6 000 лева.

За българските туристи изборът е труден – да останат у дома, да платят високи цени за комфорт в страната или да се отправят към чужбина, където съотношението цена-изживяване често е по-изгодно.

Почти месец преди празника, резервациите вървят с пълна сила. Ясно е едно – за някои новогодишните празници у нас ще бъдат по-скъпи дори от екзотични дестинации като Дубай.

