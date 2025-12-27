Почна се! Голям проблем с битовите сметки заради еврото

Последните дни на 2025-а ще донесат не само празнично настроение, но и сериозно затруднение за всички домакинства. Заради преминаването към еврото и струпването на почивни дни около Нова година плащането на битови сметки в цялата страна ще бъде блокирано за почти седмица.

Банките и комуналните дружества предупредиха, че между 29 декември 2025 г. и 5 януари 2026 г. системите им ще бъдат частично или напълно недостъпни. Причината е мащабната техническа операция по превалутиране на всички плащания от лев към евро — процес, който изисква пълно пренастройване на софтуерите.

Пълен рестарт на системите заради еврото

Въвеждането на новата валута налага синхронно обновяване на банковите платформи, електронните портали на комуналните дружества, виртуалните ПОС-терминали и касовите системи. Това означава, че в дните около Нова година плащанията за ток, вода, парно, интернет, телевизия и местни данъци няма да могат да се извършват нито онлайн, нито на каса.

Банките вече уведомиха клиентите си, че преводите ще бъдат възстановявани поетапно след 3 януари, а някои услуги — едва след 5 януари, в зависимост от това кога конкретният доставчик приключи с превалутирането.

Касите затварят, онлайн услугите спират

Не само електронните системи ще бъдат блокирани. Касите за плащане в брой също няма да работят през празничните дни. Виртуалните терминали на комуналните дружества ще бъдат изключени, а онлайн платформите — недостъпни.

Най-дълго прекъсване обяви „Енерго-Про“, което обслужва Североизточна България. Компанията съобщи, че ще възобнови приемането на плащания едва на 6 януари.

„Електрохолд“, който покрива Западна България, уверява, че прекъсванията ще бъдат минимални — техните виртуални терминали няма да работят само в новогодишната нощ, между 21:30 ч. на 31 декември и 01:30 ч. на 1 януари.

Ток няма да спират, но сметките трябва да се платят навреме

Електроразпределителните дружества са категорични, че по време на празниците няма да има спиране на електрозахранването заради неплатени сметки. Въпреки това съветът към всички домакинства е категоричен: платете задълженията си най-късно до 29 декември.

След Нова година всички фактури ще бъдат издавани с крайна сума, посочена едновременно в левове и евро — първият видим знак за голямата промяна, която страната прави с влизането в еврозоната.

Какво означава това за хората

Почти седмица без възможност за плащане на битови сметки е нещо, което България не е преживявала досега. Пренастройването към еврото е исторически момент, но и сериозно изпитание за системите, които поддържат ежедневието на милиони хора.

Затова най-важното остава едно: всички сметки — ток, вода, интернет, парно, телевизия и местни данъци — трябва да бъдат погасени преди 29 декември, за да се избегнат неприятности в първите дни на новата година.

