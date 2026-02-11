Знаков журналист каза голямата истина за Петрохан

Няма смисъл да преповтаряме какво е станало в Петрохан. На никого не вярвам заради прекалено многото залитания в публичното пространство. По-лошото е, че има разнопосочно говорене от представители на институциите и то на най-високи нива. Излиза, че и. д. главен прокурор знаеше почти веднага кой какъв е.

В такива моменти се оставят хората на терен да си съберат нещата. Първо винаги се съобщават фактите", заяви журналистът Бойко Станкушев в "Денят ON AIR".

Политическото говорене за случая "Петрохан" няма да бъде конкретно, ясно и с фактология, според политолога Георги Киряков.

"Няма да научим отговора на въпроса кой не си е свършил работата, защото предстои предизборна кампания и всеки ще използва този случай според това каква аудитория ще иска да постигне. Няма да бъде конкретно и ясно, ще се политизира случаят. Една институция няма да каже, че не си е свършила работата, точно обратното", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според Станкушев нищо няма да се научи по случая поне до лятото.

