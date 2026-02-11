Пролет или зима? Нова лудост на времето

До края на седмицата страната ще попадне под влиянието на три последователни циклона, като най-силният се очаква към края на периода. Това показват прогнозите на синоптиците от „Метео Балканс“, които предупреждават за динамично време и рязка смяна на атмосферните условия.

Според експертите преди преминаването на най-интензивната система ще се формира обстановка, наподобяваща фьон — процес, който води до затопляне и сух въздух в определени райони.

В първите дни се очаква температурите да се повишат, особено в районите северно от планинските склонове. На места без силен южен вятър времето ще остане тихо, със задържане на мъгли и ниска облачност.

В останалата част от страната силният южен вятър ще доведе до по-осезаемо затопляне, като максималните температури ще достигат и надхвърлят 10–12 градуса.

След периода на затопляне се очаква преминаване на студен фронт, който ще доведе до рязка промяна на времето. Прогнозите сочат вероятност за гръмотевични бури в Южна и Югоизточна България, придружени от интензивни валежи.

Не се изключват локални градушки, силни ветрове, както и снеговалежи в планинските райони на Западна България — комбинация от явления, типична за активна циклонална обстановка.

Глобалните метеорологични модели сочат, че в началото на следващата седмица може да се формира стабилна снежна обстановка. Очаква се температурите да се понижат осезаемо, което ще създаде контраст с предходното затопляне.

Този рязък преход — от пролетно усещане към зимни условия — отново ще бъде резултат от преминаването на циклонална система, подчертават синоптиците.

