Земетресение у нас. Какво казаха експертите

Слабо земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в ранните часове на вечерта в Югоизточна България.

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН), епицентърът е локализиран на около 20 километра от град Тополовград, област Хасково.

Технически детайли на събитието:

Време: Трусът е отчетен точно в 18:40 часа местно време.

Дълбочина: Огнището е било сравнително плитко – на 7,5 километра под земната повърхност.

Районът на Хасково и Тополовград не се счита за една от най-активните сеизмични зони в България, но подобни леки размествания на земните пластове са част от естествения сеизмичен фон на страната.

Сеизмолозите от БАН продължават да следят ситуацията, като към момента не се наблюдават индикации за последващи по-силни трусове.

