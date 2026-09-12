Земетресение у нас. Какво казаха експертите
Къде е усетен трусът
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Къде е усетен трусът
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Новата година започна да настъпва на планетата
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