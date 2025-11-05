Френски ученици избесняха. Казаха всичко за Бриджит Макрон

Примерна снаха у дома, сериозен професионалист на работа и целеустремен човек в живота е френската първа дама.

Това научаваме от ученик на г-жа Макрон, нейната свекърва и дъщеря й от първия брак Тифани Озер. Френското издание "Клоузер Маг" се среща с възпитаници на Брижит Макрон в далечно Чили. Двамата французи са заминали за Южна Америка независимо един от друг.

Те разказват спомените си от училище и в тях не присъства това, че Брижит Макрон може да е мъж. Мадам Озер, както те я наричат, по фамилията на първия й мъж Андре Озер, определено е била жена.

"Това беше частна католическа гимназия. Как си представяте да наемат някого с нетрадиционна сексуална идентификация на работа? Тук не говорим за хомосексуален свещеник, а за човек, променил пола си. Освен това атмосферата като цяло беше строга. Мадам Озер се вписваше отлично.

Професионалист по френски език и литература, тя изискваше много от нас" - казва Франсоа Анри Дезерабл. 38-годишният французин посещава гимназията на Емануел Макрон десетина години след президента - през нулевите години на XXI век. Той има какво да каже и за дисциплината:

"Тогава беше модата на широките смъкнати гащи в стил Еминем. Веднъж се разхождах в този вид из коридора, а дежурен учител бе г-жа Озер. Чух зад гърба си: "Хей, младежо, веднага си вдигни панталона!" - добавя г-н Дезерабл.

В семейството на г-н Макрон не са били поразени от щастие, когато Еманюел им довежда снаха. Все пак той е на 16, тя на 40. Баба му по майчина линия е единствената, която проявява разбиране. А майката Франсоа е бясна. Когато все пак Макрон се жени за любимата учителка, мадам Франсоа я гледа от високо и я мисли за психичноболна.

"Това е професионално изкривяване, майка ми е психолог и търсеше психологически проблеми навсякъде" - пише и самият президент в спомените си.

Дъщерята Тифани Озер също е категорична, че майка й е нормална жена, родила си я е както трябва и прочие. Тя твърди още, че гадостите в пресата са повлияли зле на настроението на Брижит и иска справедливост.

