Нови данъци и по-трудни пенсии удрят българите във Великобритания

Британските планове за нови данъци и ограничения няма да останат само вътрешен въпрос на Лондон. Част от мерките ще засегнат пряко българи, които работят, учат или се осигуряват във Великобритания, както и онези, които вече са се завърнали в България, но разчитат на английска пенсия. Най-чувствителните промени са свързани с пенсиите, социалните помощи и новите такси за чужденци.

Данъчен натиск и напрежение около бюджета

Подобно на България, Великобритания е изправена пред сериозен държавен дълг и остри бюджетни спорове. Докато около парламента текат протести, вътре се обсъждат мерки за допълнително увеличаване на данъчната тежест. Обществените нагласи показват нарастващо недоволство, че здравната, образователната и социалната система са прекомерно натоварени от големия брой чужденци, което правителството използва като аргумент за по-строги правила.

Данък върху лукса и по-скъпо за мнозина

Финансовият министър Рейчъл Рийвс обяви, че от 2028 г. ще бъде въведена допълнителна такса към общинските данъци за скъпи имоти в Англия:

• 2500 паунда годишно за имоти над 2 милиона паунда

• 7500 паунда годишно за имоти над 5 милиона паунда

Очаква се мярката да донесе над 400 милиона паунда до 2031 г. и формално да засегне под 1% от жилищата. Паралелно с това обаче милиони британци със средни доходи ще плащат повече заради нови данъчни промени, включително върху електромобили, алкохол, хазарт и млечни напитки.

По-висока заплата за младите, нови такси за студентите

Младите работници под 21 години ще получат увеличение на минималната заплата, което е сред малкото позитивни елементи в пакета. За сметка на това чуждестранните студенти ще бъдат натоварени с нова годишна такса от 925 паунда. Условията за достъп до социални помощи за имигранти също се затягат, като правителството ясно заявява приоритет към местното население.

Пенсиите - най-чувствителният удар за българите

Най-сериозните последици за българите идват от промените в пенсионната система. Рейчъл Рийвс заяви, че британските данъкоплатци „не трябва да финансират пенсии на хора, живеещи в чужбина, които може никога да не са плащали данъци в страната“. В резултат се предвиждат няколко ключови промени:

• премахване на достъпа до доброволни второкласни осигурителни вноски за хора, живеещи извън Великобритания

• увеличаване на минималния срок за живот или работа във Великобритания до 10 години, за да се получава пенсия

• повишаване на размера на осигурителните вноски за живеещи в чужбина

Тези мерки пряко засягат българи, които са се завърнали в България, но продължават да се осигуряват във Великобритания с надеждата за бъдеща английска пенсия. За много от тях новите правила означават по-скъпо осигуряване, по-дълъг стаж и по-несигурен достъп до обещаните плащания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com