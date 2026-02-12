Европейските лидери търсят формула за нов икономически курс

Европейските лидери се събират днес на неформална среща в замъка Алден Бизен в Белгия, за да обсъдят бъдещето на единния пазар и позицията на ЕС в променящия се геоикономически пейзаж. В центъра на разговора ще бъдат намаляването на стратегическите зависимости, повишаването на конкурентоспособността и облекчаването на регулаторната тежест за бизнеса и гражданите. Макар да не се очакват писмени заключения, срещата цели да изгради обща оценка на състоянието на европейската икономика. Форматът е замислен като стратегически, а не формален.

България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков, който ще се включи в обсъжданията за бъдещите икономически приоритети на ЕС.

По информация от дипломатически източници основната задача е лидерите да постигнат споделена диагноза за състоянието на единния пазар и да набележат конкретни посоки за действие. Сред акцентите са опростяване на процедурите, подобряване на инвестиционната среда и стимулиране на растежа в условията на засилена глобална конкуренция.

В дискусиите ще се включат бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги, автор на доклада за конкурентоспособността, и бившият премиер на Италия Енрико Лета, изготвил анализ за развитието на единния пазар. С Драги лидерите ще обсъдят отражението на геополитическите промени върху икономическата мощ на ЕС, докато разговорът с Лета ще бъде насочен към краткосрочни мерки и практически стъпки. Специален фокус ще бъде поставен върху области на зависимост като критичните суровини и дигиталния сектор, които се разглеждат като ключови за стратегическата автономия на Съюза.

Срещата в Алден Бизен идва в момент, когато европейските икономики са под натиск от външни фактори и вътрешни структурни предизвикателства.

