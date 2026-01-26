ЕС удря руския газ с рекордни глоби до 40 млн. евро и 300% оборот

Държавите от ЕС официално приеха с квалифицирано мнозинство регламент за пълна забрана на вноса на руски газ, който предвижда едни от най-жестоките финансови санкции, налагани досега в енергийния сектор. Неспазването на правилата може да доведе до глоби от най-малко 2,5 млн. евро за физически лица и минимум 40 млн. евро за компании, като санкцията може да достигне поне 3,5% от годишния световен оборот или до 300% от прогнозния оборот от конкретните сделки.

Пълна забрана от 2027 г. и строг контрол

Съгласно регламента пълната забрана за внос на руски втечнен природен газ ще влезе в сила от началото на 2027 г., а за газ, доставян по тръбопроводи – от есента на същата година. Забраната ще започне да се прилага шест седмици след влизането в сила на регламента, като за съществуващите договори е предвиден преходен период с цел ограничаване на шоков ефект върху цените и пазарите. Преди разрешаване на внос страните от ЕС ще бъдат задължени да проверяват държавата, в която е произведен газът.

Планове, проверки и аварийна спирачка

До 1 март 2026 г. всички държави от ЕС трябва да подготвят национални планове за диверсификация на доставките на газ и да идентифицират рисковете при заместването на руския газ. Компаниите ще бъдат задължени да уведомяват националните власти и Европейската комисия за всички оставащи договори за руски газ, а страните, които все още внасят руски петрол, също ще трябва да представят планове за диверсификация. При обявена извънредна ситуация и сериозна заплаха за сигурността на доставките Комисията ще може временно да спре забраната за срок до четири седмици.

България гласува „въздържала се“

България гласува „въздържала се“ при приемането на регламента заради ангажиментите си по Турски поток, който преминава през българска територия и доставя руски газ за Сърбия, Унгария и Словакия. София изрази опасения, че при евентуален арбитраж от страна на Турция или Русия финансовите щети ще бъдат изцяло за сметка на България, без солидарно участие на ЕС, поради което страната ни е внесла специална декларация с мотивите си. Унгария и Словакия гласуваха против регламента.

Регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС, ще влезе в сила ден след публикуването и ще се прилага пряко във всички държави членки.

