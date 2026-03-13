Тръмп заплаши Иран с нов удар, нарече лидерите му „изроди“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова остра заплаха към Иран, като в публикация в социалната мрежа Трут соушъл заяви: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани изроди днес.“ Изказването идва на фона на продължаващия военен конфликт между Съединените щати, Израел и Иран.

В същото послание Тръмп заяви, че иранските военни способности са били сериозно отслабени. „Военноморските сили на Иран са унищожени, военновъздушните им сили вече не съществуват, ракети, дронове и всичко останало се унищожава, а техните лидери са заличени от лицето на земята“, написа той.

Американският президент използва изключително остър тон и по отношение на ролята на Иран в международните конфликти. „Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги унищожавам. Каква чест е това!“, добави Тръмп.

Междувременно Тръмп коментира и състоянието на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. В интервю за „Шоуто на Брайън Килмийд“ по телевизия Фокс нюз той заяви, че според него Хаменей вероятно е жив, но е ранен.

„Мисля, че вероятно е жив. Смятам, че е ранен, но вероятно е жив в някаква форма“, каза американският президент.

Моджтаба Хаменей пое поста върховен лидер на Иран, след като баща му – аятолах Али Хаменей – бе убит в първия ден на военните действия между САЩ, Израел и Иран. Новият лидер обаче не е бил виждан публично от избирането си от Съвета на експертите, а първото му обръщение към нацията беше прочетено по иранската държавна телевизия.

Ирански официален представител заяви пред Ройтерс, че новият върховен лидер е получил леки наранявания, но продължава да изпълнява функциите си.

В първото си публично послание Хаменей обеща Иран да държи затворен стратегическия Ормузки проток и призова държавите в региона да закрият американските военни бази на своя територия. Той предупреди, че в противен случай тези обекти могат да станат цели на ирански удари.

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран започна на 28 февруари. Техеран отговори на атаките със свои удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които има американски военни бази. Почти две седмици след началото на войната напрежението остава изключително високо, а лидерите на трите страни заявяват, че са готови да продължат бойните действия.

